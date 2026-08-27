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Галузин заявил, что диверсии Украины против гражданских ухудшили его переговорные позиции

Галузин заявил, что диверсии Украины против гражданских ухудшили его переговорные позиции

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Украина объективно ухудшила свои переговорные позиции из‑за применения диверсионно‑террористической тактики против гражданских лиц и невоенных объектов.

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