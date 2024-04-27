JPMorgan запретили судиться за границей против ВТБ в рамках дела на $440 млн

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил американскому JPMorgan Chase Bank инициировать и продолжать судебное разбирательство против ВТБ за пределами России в рамках дела на $439,5 млн, следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.
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