JPMorgan запретили судиться за границей против ВТБ в рамках дела на $440 млн

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил американскому JPMorgan Chase Bank инициировать и продолжать судебное разбирательство против ВТБ за пределами России в рамках дела на $439,5 млн, следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.