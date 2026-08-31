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Аргументы и Факты

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Эксперт Чернокульский рассказал, когда начинается срок владения квартирой

Эксперт Чернокульский рассказал, когда начинается срок владения квартирой

Дата начала владения недвижимостью может определять, придётся ли собственнику платить налог при продаже жилья, рассказал RT эксперт директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

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