Эксперт Чернокульский рассказал, когда начинается срок владения квартирой

Дата начала владения недвижимостью может определять, придётся ли собственнику платить налог при продаже жилья, рассказал RT эксперт директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.
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