«Улица Дальнего Востока» открылась на ВЭФ-2026: 11 регионов, единство и новые рекорды развития

На набережной бухты Аякс стартовала масштабная выставка достижений, инвестиционных проектов и культурного многообразия дальневосточных территорий, которая будет работать для участников форума до 4 сентября, а с 5 по 7 сентября станет доступна для всех желающих.
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