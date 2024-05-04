Теплоходы Архангельского речного порта вышли на рейсы

Для удобства пассажиров открыт речной вокзал, где есть всё для комфортного ожидания теплоходаДля удобства пассажиров открыт речной вокзал, где есть всё для комфортного ожидания теплоходаНапомним, что расписание остаётся традиционным, за исключением линии МЛП — 14-й лесозавод.