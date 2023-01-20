Аргументы недели

98 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Villi sherbak
    А ты откуда это знаешь дружок.Пригожин ответил ...
  • Елена Бреслова
    там нечего сокращать и анализировать, это гадость и муть, достойная растапливать печкиДепутат Госдумы К...
  • Елена Бреслова
    сейчас старшеклассники приходят ко мне на урок математики, не зная таблицы умножения, говорят на слэнге...😱 А Вы не ...Депутат Госдумы К...

Заместитель пресс-секретаря Госдепа США Патель в ответ на слова Медведева заявил об отсутствии победителей в ядерной войне

Заместитель пресс-секретаря Госдепа США Патель в ответ на слова Медведева заявил об отсутствии победителей в ядерной войне

Заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель, комментируя последние высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, заметил, что в ядерной войне не может быть победителей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх