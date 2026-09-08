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Нефть Brent вплотную приблизилась к $100 за баррель на фоне геополитических рисков

Нефть Brent вплотную приблизилась к $100 за баррель на фоне геополитических рисков

Мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость барреля Brent поднялась выше $99, приблизившись к психологической отметке $100.

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