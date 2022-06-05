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Всего лишь 26 литров пива достаточно человеку для покрытия дневной потребности в кальции. Здоровое питание — это так просто

Всего лишь 26 литров пива достаточно человеку для покрытия дневной потребности в кальции. Здоровое питание — это так просто

Он:- Дорогая, мы женаты 10 лет, и ты бываешь нежна со мной только тогда,когда тебе нужны деньги.Она:- И что, это бывает недостаточно часто?! У меня задержка 2 месяца, тошнит, голова кружится… Может я простыла? женское -Вот куплю себе котёнка.

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