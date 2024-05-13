Денис Мантуров назвал российский ОПК самым мощным в мире

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе выступления в Госдуме заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс на сегодняшний день является мощнейшим в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники, передает корреспондент The Moscow Post.