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The Moscow Post

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Денис Мантуров назвал российский ОПК самым мощным в мире

Денис Мантуров назвал российский ОПК самым мощным в мире

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе выступления в Госдуме заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс на сегодняшний день является мощнейшим в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники, передает корреспондент The Moscow Post.

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