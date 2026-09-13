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Царьград

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Telegram-канал «112»: в Петербурге мужчина вернул украденную рыбу

Telegram-канал «112»: в Петербурге мужчина вернул украденную рыбу

В Санкт-Петербурге похититель вернул украденные 8 кг камбалы в ресторан «Шаляпин». Инцидент произошел ночью 5 сентября.

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