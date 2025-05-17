Единый учебник по истории для 5–9 классов появится в российских школах с 1 сентября

Со слов ректора МГИМО, новое издание позволит ученикам лучше понимать исторический процесс Единый учебник по истории для 5–9 классов введут в российских школах с 1 сентября, заявил РИА Новости ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
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