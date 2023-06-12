Аргументы недели

98 688 подписчиков

WSJ: американская Raytheon планирует поставить Украине до конца 2024 года пять зенитно-ракетных комплексов Patriot

WSJ: американская Raytheon планирует поставить Украине до конца 2024 года пять зенитно-ракетных комплексов Patriot

Военно-промышленная компания из Соединенных Штатов Raytheon намерена поставить киевской стороне до конца 2024 года пять зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх