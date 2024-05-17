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    Скопирую свой пост Алексею Горшкову в соседней теме. Как раз на тему СЕГОДНЯ " Во-первых он сказал на СЕГОДНЯ. Завт...Наступление на Ха...

Опасность взятия больших городов - главная "пугалка" наших противников

Опасность взятия больших городов - главная "пугалка" наших противников

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ После майских праздников активизировались события на северных окраинах соседней с нами страны.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Во-первых он сказал на СЕГОДНЯ.   Завтра - будет ЗАВТРА и новые обстоятельства. Но рискну  предположить, что и завтра будет тоже самое. Потому что нет ничего более бессмысленного и безумного, чем брать крупные города Украины. Как можно освбождать людей, &quot;освобождая&quot; их от самих себя и от их городов? То есть  уничтожая и города и их жителей? Зачем подставлять десятки тысяч  собственных соладат СВО на смерть во время штурма города, если с тем же успехом можно бросить на город несколько термобарических бомб, парочку-тройку ФАБ 3000. И окончательно закрыть вопрос Харькова. По сути то будет то же самое - осколком крупнее, осколком мельче-какая разница. Другой вопрос- если вы не освобождаете украинцев, а занимаетесь  их геноцидом. Тогда термобарические бомбы -в самый раз. А лучше сразу ядерную. Как по Хиросиме и Нагасаке. А после этого вы удивляетесь, что украинцы считают русских фашистами?)))
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1 час.
Natalija Osminina
Если  из Харькова идет обстрел Белгорода-надо бить по установке. И только и всего. Даже если она среди домов. Потому что при штурме от тех же домов останется много меньше.  В первом своем посте к этой статье я уже привела пример Пальмиры. И если уж автор  додумался сравнить её с Харьковым (при этом соврав во ВСЕМ!!), то тем, кому лень было искать цифры, то хотя бы итог освобождения Пальмиры  - превращения её из &quot;Жемчужины пустыни&quot; в  «город-призрак»- а  это уже должны были знать ВСЕ,  ясно показывает что за сволочь этот автор- либо  провокатор, либо полный идиот.
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1 час.
Natalija Osminina
Второй вопрос- уже по информации  моего второго поста к этой теме. ЗАВТРА, которое по Вашему  гипотетически смогло бы изменить решение Путина в отношении Харькова, это не прибытие или рождение миллионов НОВЫХ УКРАИНЦЕВ, которых по логике тогда надо было бы уничтожать. А ПОСТАВКИ ДАЛЬНОБОЙНЫХ РАКЕТ НАТО, которым будут управлять НАТО. Причем тут жители Харькова, я спрашиваю????? У меня там нет ни знакомых ни родных, и вообще по всей Украине нет. Но я ЗА РАЗУМ!!! За ЛОГИКУ!! За прагматику! За минимизацию гибели СВОИХ СОЛДАТ! В этом своем втором посте я скопировала названия поставок оружия из другой статьи на МТ &quot;Возрождение для возмездия: «Красные бригады» и «Фракция Красной Армии» v.2.0 должны утопить Европу в крови&quot; ,где автор призывал помогать европейским террористам, и для начала сбросить ядерные бомбы на Восточную Европу. Ну, тоже смешно, весь народ ополоумел. Написала там в своем посте- &quot;В реальности есть два варианта развертывания событий: бить по Банковой и бить Цирконами по военным базам Восточной Европы. И дальше смотреть на реакцию. По нарастающей до последнего обострения а-ля Карибский кризис. В любом случае Запад сморгнет первым. А насчет терактов в Европе - их ей не избежать в любом случае. Таковы тренды нового времени, в которое мы вступаем&quot;.
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1 час.

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