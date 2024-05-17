Опасность взятия больших городов - главная "пугалка" наших противников

Natalija Osminina Во-первых он сказал на СЕГОДНЯ. Завтра - будет ЗАВТРА и новые обстоятельства. Но рискну предположить, что и завтра будет тоже самое. Потому что нет ничего более бессмысленного и безумного, чем брать крупные города Украины. Как можно освбождать людей, "освобождая" их от самих себя и от их городов? То есть уничтожая и города и их жителей? Зачем подставлять десятки тысяч собственных соладат СВО на смерть во время штурма города, если с тем же успехом можно бросить на город несколько термобарических бомб, парочку-тройку ФАБ 3000. И окончательно закрыть вопрос Харькова. По сути то будет то же самое - осколком крупнее, осколком мельче-какая разница. Другой вопрос- если вы не освобождаете украинцев, а занимаетесь их геноцидом. Тогда термобарические бомбы -в самый раз. А лучше сразу ядерную. Как по Хиросиме и Нагасаке. А после этого вы удивляетесь, что украинцы считают русских фашистами?)))

Natalija Osminina Если из Харькова идет обстрел Белгорода-надо бить по установке. И только и всего. Даже если она среди домов. Потому что при штурме от тех же домов останется много меньше. В первом своем посте к этой статье я уже привела пример Пальмиры. И если уж автор додумался сравнить её с Харьковым (при этом соврав во ВСЕМ!!), то тем, кому лень было искать цифры, то хотя бы итог освобождения Пальмиры - превращения её из "Жемчужины пустыни" в «город-призрак»- а это уже должны были знать ВСЕ, ясно показывает что за сволочь этот автор- либо провокатор, либо полный идиот.