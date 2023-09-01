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Массуду: свергнутый президент Нигера, находясь под стражей, заразился малярией

Массуду: свергнутый президент Нигера, находясь под стражей, заразился малярией

Экс-глава Министерства иностранных дел Нигера Хассуми Массуду сообщил испанской газете Pais, что отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум вместе с супругой и сыном заразились малярией во время нахождения под стражей в собственном доме.

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