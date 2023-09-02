Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Булыкин советует «Спартаку» поговорить с Черчесовым во время паузы: «Абаскалю дадут 2-3 игры. Не наберет определенное количество очков – пора закрывать историю»

Булыкин советует «Спартаку» поговорить с Черчесовым во время паузы: «Абаскалю дадут 2-3 игры. Не наберет определенное количество очков – пора закрывать историю»

– После перерыва на сборные руководство «Спартака» должно потребовать от Абаскаля набрать определенное количество очков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх