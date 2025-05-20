Ирина Шейк опубликовала фото в бикини из Канн

Ирина Шейк, которая ответственно придерживалась нового "закрытого" дресс-кода на Каннском кинофестивале, показала в инстаграме*, как проводит время между премьерными показами, опубликовав серию снимков в бикини.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии