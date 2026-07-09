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Царьград

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За долгую жизнь хотят платить: русским предложили денежную "премию" после 70 лет

За долгую жизнь хотят платить: русским предложили денежную "премию" после 70 лет

В России предложили выплачивать гражданам по 3–4 МРОТ после 70 лет.Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести дополнительные выплаты русским, достигшим 70-летнего возраста.

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