За долгую жизнь хотят платить: русским предложили денежную "премию" после 70 лет

В России предложили выплачивать гражданам по 3–4 МРОТ после 70 лет.Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести дополнительные выплаты русским, достигшим 70-летнего возраста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии