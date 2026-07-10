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Время собирать чернику: где искать, как хранить и с чем есть

Время собирать чернику: где искать, как хранить и с чем есть

Сезон черники в самом разгаре, и многие уже собрались в лес. Но чтобы вернуться домой с полным лукошком сладкой и крупной ягоды, стоит заранее изучить, какие районы в 2026 году самые урожайные и когда лучше отправляться на сбор.

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