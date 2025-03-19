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Царьград

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Врач Михаил Полуэктов назвал вещие сны самообманом

Врач Михаил Полуэктов назвал вещие сны самообманом

Согласно заключению специалиста, сновидения, которые считают пророческими, могут оказаться просто умозаключениями мозга.

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