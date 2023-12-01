Сенатор Святенко: Система мер соцподдержки участников СВО и их семей должна постоянно совершенствоваться

Информация о мерах поддержки должна быть максимально доступной Сенатор РФ Инна Святенко поделилась мнением о необходимости гибкой и постоянно совершенствующейся системы социальной поддержки участников СВО и их семей.
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