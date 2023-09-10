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Генсек НАТО прокомментировал инцидент с дроном на территории Румынии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал инцидент с дроном на территории Румынии. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что у альянса нет информации о том, что инцидент с найденными обломками БПЛА в Румынии был «преднамеренной атакой России».

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