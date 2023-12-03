В Кенозерском национальном парке Архангельской области обновили десять заповедных домов

Их восстановили в рамках конкурса грантов «Хранители традиций», чтобы сохранить традиционный, аутентичный вид деревенской застройкиКак рассказала руководитель национального парка Александра Яковлева, жители кенозерских деревень и сотрудники Кенозерья на протяжении многих лет ведут работу по сохранению деревень и деревянной архитектуры: реставрируют памятники, восстанавливают часовни и старинные дома.
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