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Закон, порядок, государство

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"Анной Киевской" руководил бандит: арест главы обученной во Франции бригады

"Анной Киевской" руководил бандит: арест главы обученной во Франции бригады

На Украине задержан командир бригады "Анна Киевская", обученной во Франции, пишет Le Figaro. Станислав Лучанов подозревается в организации убийства двух жителей села в Полтавской области из-за бытового конфликта.

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