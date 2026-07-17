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Zero Hedge

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"The Trend Is Now An Enemy": Kospi Slide Will Deepen As Momentum Flips Script

"The Trend Is Now An Enemy": Kospi Slide Will Deepen As Momentum Flips Script

"The Trend Is Now An Enemy": Kospi Slide Will Deepen As Momentum Flips Script By David Savage, Bloomberg Markets Live reporter and strategist The trend is now an enemy for Asian equities, especially those in South Korea, rather than the friend it was when they soared for much of the first half of 2026.

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