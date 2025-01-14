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Журналист Хэннити: Байден оставляет Трампу второй по величине город США в руинах

Журналист Хэннити: Байден оставляет Трампу второй по величине город США в руинах

Журналист Fox News Шон Хэннити заявил, что уходящий президент США Джо Байден оставляет своему преемнику Дональду Трампу колоссальный беспорядок, имея в виду бушующие пожары в штате Калифорния, а второй по величине город страны Лос-Анджелес "лежит в руинах".

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