Журналист Хэннити: Байден оставляет Трампу второй по величине город США в руинах

Журналист Fox News Шон Хэннити заявил, что уходящий президент США Джо Байден оставляет своему преемнику Дональду Трампу колоссальный беспорядок, имея в виду бушующие пожары в штате Калифорния, а второй по величине город страны Лос-Анджелес "лежит в руинах".
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