Зачем китайцы загнали в пустыню «американский эсминец» Американская разведка обнаружила очередную копию корабля ВМС США, построенного в китайской пустыне.
Зачем китайцы загнали в пустыню «американский эсминец»
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Юрий Ильинов
Кровавое преступление ВСУ в Шебекине: что известно об атаке на автобус Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Шебекине. Есть погибшие и пострадавшие. В городе Шебекино Белгородской области пассажирский автобус подвергся атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в соцсетях, что в результате атаки погибли пять человек, включая несовершеннолетнего. Первоначально сообщалось о 23 пострадавших. Позднее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что число госпитализированных увеличилось до 25 человек. Пострадавшие получают медицинскую помощь в Шебекинской центральной районной больнице. Трое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии. После стабилизации состояния пациентов планируется их перевод в медицинские учреждения Белгорода. При необходимости наиболее тяжёлых пациентов могут направить на лечение в федеральные медицинские центры Москвы. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что региональные медики находятся на связи с федеральными специалистами. Проводятся телемедицинские консультации. Для родственников пострадавших организована горячая линия. Прокуратура Белгородской области в свою очередь сообщила, что взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и координирует взаимодействие с профильными ведомствами для организации медицинской и иной необходимой помощи. Отметим, что это не первая кровавая атака ВСУ на пассажирские автобусы в Белгородской области.
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Юрий Ильинов
Расплата настигла: садистский полк «Скала» потерял сразу три штурмовые группы Российские военные уничтожили боевиков печально известного полка ВСУ «Скала». Сразу три штурмовые группы российские бойцы ликвидировали на Харьковском направлении. На Харьковском направлении российские военные уничтожили сразу три группы 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) «Скала» Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным российских силовых структур, подразделения выдвигались из Бугаевки в сторону Казачьей Лопани. По выявленным целям нанесли огневое поражение, в результате которого все группы были уничтожены. «Из Бугаевки три штурмовые группы из состава 425-го ОШП выдвигались в направлении Казачьей Лопани. Перемещение противника было своевременно вскрыто нашей разведкой – все украинские националисты уничтожены в результате огневого воздействия», – рассказали в силовых структурах. 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» принимает участие в боевых действиях в Харьковской области с весны прошлого года. Подразделение получило известность из-за тактики так называемых «мясных» штурмов и пыток своих же солдат. В конце июня Государственное бюро расследований Украины начало досудебную проверку по подозрению в насилии и превышении служебных полномочий в полку. Незадолго до этого сообщалось и о больших потерях подразделения. Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Южная» взяли в плен боевиков 425-го ОШП «Скала» в Константиновке. Сырский признал пытки в украинском полку «Скала»,
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