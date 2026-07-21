Зачем китайцы загнали в пустыню «американский эсминец»

Юрий Ильинов

Кровавое преступление ВСУ в Шебекине: что известно об атаке на автобус Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Шебекине. Есть погибшие и пострадавшие. В городе Шебекино Белгородской области пассажирский автобус подвергся атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в соцсетях, что в результате атаки погибли пять человек, включая несовершеннолетнего. Первоначально сообщалось о 23 пострадавших. Позднее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что число госпитализированных увеличилось до 25 человек. Пострадавшие получают медицинскую помощь в Шебекинской центральной районной больнице. Трое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии. После стабилизации состояния пациентов планируется их перевод в медицинские учреждения Белгорода. При необходимости наиболее тяжёлых пациентов могут направить на лечение в федеральные медицинские центры Москвы. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что региональные медики находятся на связи с федеральными специалистами. Проводятся телемедицинские консультации. Для родственников пострадавших организована горячая линия. Прокуратура Белгородской области в свою очередь сообщила, что взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и координирует взаимодействие с профильными ведомствами для организации медицинской и иной необходимой помощи. Отметим, что это не первая кровавая атака ВСУ на пассажирские автобусы в Белгородской области.