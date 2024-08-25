В Петербурге солнечно, тепло, но ветрено

Температура до плюс 26 градусов Сегодня Северная столица окажется под влиянием северо-западной периферии антициклона, благодаря чему будет тепло и солнечно, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.