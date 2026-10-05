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Царьград

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GISDAYS 2026 обсудил пути улучшения образования в кибербезопасности

GISDAYS 2026 обсудил пути улучшения образования в кибербезопасности

В рамках девятого форума GISDAYS 2026 участники обсудили, как вузам подготовить специалистов по информационной безопасности.

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