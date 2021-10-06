В мире кончаются бумага и автомобили: что происходит

Когда в Суэцком канале застряло карго-судно Ever Given (водоизмещение 20 тысяч тонн), то участники того, что гордо именуется международной логистикой, испытали несколько неприятных ощущений — в том числе и финансового характера.
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