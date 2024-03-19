Украинская армия атаковала Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли территорию ДНР, атаковав Донецк и Горловку. Информацию сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
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