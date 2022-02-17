Борец с коррупцией в России получил срок за взятку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бывший заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежской области Александр Живитченко был приговорён к тюремному сроку за получение взятки, сообщает URA.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бывший заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежской области Александр Живитченко был приговорён к тюремному сроку за получение взятки, сообщает URA.
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