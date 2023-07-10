Сказка для двоих

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Домработница за 11 тысяч рублей для одинокого мужчины, и другие чудеса холостой жизни

Домработница за 11 тысяч рублей для одинокого мужчины, и другие чудеса холостой жизни

Недавно прочитала, как один холостой гражданин похвалялся своей домработницей. Она у него, якобы, и убирает, и стирает, и готовит.

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Комментарии
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F I
Забавный рассклад с домработницей...Хотя,такое имеет быть ,если мужчинка больной ,инвалид заключает договор  и пользуется услугами Соц.Помощи. Там раза два в неделю и в магазин сходит сотрудница  и полы бесплатно помоет ,а если чаще уборка , с готовкой и стиркой ,то как раз тысяч на 11 благотворительность получиться )))
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13 час.

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