Домработница за 11 тысяч рублей для одинокого мужчины, и другие чудеса холостой жизни

F I

Забавный рассклад с домработницей...Хотя,такое имеет быть ,если мужчинка больной ,инвалид заключает договор и пользуется услугами Соц.Помощи. Там раза два в неделю и в магазин сходит сотрудница и полы бесплатно помоет ,а если чаще уборка , с готовкой и стиркой ,то как раз тысяч на 11 благотворительность получиться )))