Домработница за 11 тысяч рублей для одинокого мужчины, и другие чудеса холостой жизни
Недавно прочитала, как один холостой гражданин похвалялся своей домработницей. Она у него, якобы, и убирает, и стирает, и готовит.
Комментарии
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Забавный рассклад с домработницей...Хотя,такое имеет быть ,если мужчинка больной ,инвалид заключает договор и пользуется услугами Соц.Помощи. Там раза два в неделю и в магазин сходит сотрудница и полы бесплатно помоет ,а если чаще уборка , с готовкой и стиркой ,то как раз тысяч на 11 благотворительность получиться )))
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