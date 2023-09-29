В Курской области из-за атаки дрона обесточены пять населенных пунктов

Два взрывных устройства были сброшены на подстанцию в слободе Белой Беловского района.<strong>Украинский БПЛА сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района Курской области.
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