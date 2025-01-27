Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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НАТО запускает обмен секретными военными данными с ЕС и европейским ВПК

НАТО запускает обмен секретными военными данными с ЕС и европейским ВПК

Bloomberg пишет, что  НАТО планирует передавать ЕС и представителям оборонной промышленности стран Запада свои строго засекреченные целевые показатели, определяющие, какое оружие и оборудование необходимо производить странам-членам альянса.

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