Всего 1 специя вернёт вашей чёрной одежде первоначальный цвет! Благодаря этому трюку бельё перестанет линять и терять цвет после многочисленных стирок.
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