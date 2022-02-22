В ЛНР заявили о ранении мирного жителя в результате минометного обстрела ВСУ

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале заявило о ранении мирного жителя в результате минометного обстрела, который велся со стороны Вооруженных сил Украины.
Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале заявило о ранении мирного жителя в результате минометного обстрела, который велся со стороны Вооруженных сил Украины.
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