smi.media

469 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    это личное мнение определенного  политикаВ ООН негативно о...
  • Nikolay Polonsky
    Пиздит как дышит.В совеское время 23 февраля не был выходным ни для кого.Это был праздник всех служивших в СА и военн...В Госдуме призвал...
  • Яна
    Как говорится-чем больше, тем лучше... Совсем уже..До окончания пере...

В ЛНР заявили о ранении мирного жителя в результате минометного обстрела ВСУ

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале заявило о ранении мирного жителя в результате минометного обстрела, который велся со стороны Вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх