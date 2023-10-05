Сын президента беднейшей страны Африки снял апартаменты за $75 000 в сутки

Вице-президент Экваториальной Гвинеи, а по совместительству сын президента страны Теодоро Нгема Обианг Манге, приехав на заседание ООН, остановился в роскошном нью-йоркском пентхаусе стоимостью $75 тысяч в сутки.
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