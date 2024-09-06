06.09.24 Суджа - Камышевка Позиционные боевые действия в районе Суджи. Нанесение авиабомбового удара по позициям ВСУ в окрестностях Камышевки.
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06.09.24 Суджа - Камышевка Позиционные боевые действия в районе Суджи. Нанесение авиабомбового удара по позициям ВСУ в окрестностях Камышевки.
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