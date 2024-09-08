Путин направил Ким Чен Ыну поздравление в честь 76-летия образования КНДР

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства с КНДР, которое способствует безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.
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