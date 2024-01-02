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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диего Лопес: «Анчелотти – лучший тренер для «Реала». Нет никого, кто был бы столь же квалифицирован, как он, чтобы возглавлять команду»

Диего Лопес: «Анчелотти – лучший тренер для «Реала». Нет никого, кто был бы столь же квалифицирован, как он, чтобы возглавлять команду»

Мадридский клуб и итальянский специалист продлили соглашение до 2026 года. «На мой взгляд, для Карло тренера на замену нет.

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