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Царьград

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Тополя упали на припаркованные автомобили в Краснокаменске

Тополя упали на припаркованные автомобили в Краснокаменске

Непогода и сильный ветер в Краснокаменске привели к тому, что в городе падают тополя.Telegram-канал «Инцидент Краснокаменск» сообщает, что в некоторых местах деревья вырвало с корнем.

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