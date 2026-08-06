Ирина Шейк показала фигуру в бикини

Ирина Шейк опубликовала в инстаграме* серию новых фото. В частности, в подборку вошли снимки, на которых 40-летняя российская супермодель позирует в ярко-оранжевом и белом бикини, а также в чёрном слитном купальнике поверх на топ.
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