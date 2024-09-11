Театр: Памяти Марины Полицеймако: Почему вдова Семёна Фарады, блистательная театральная актриса, так и не стала звездой кино

Марина Полицеймако была поистине блистательной театральной актрисой. В Театр на Таганке она пришла сразу после окончания Щукинского училища и оставалась ему верна до последнего дня своей жизни, играла острохарактерные роли в постановках лучших режиссёров страны, в том числе и самого Юрия Любимова.