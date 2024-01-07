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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Корнев: «Бажин не знает ни о какой культуре на лыжне. Он специально толкнул лыжей мне в лыжу, я упал и сломал затыльник»

Во время масс-старта на Кубке Содружества в Раубичах Корнев упал перед первой стрельбой. Он финишировал 22-м с пятью промахами.

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