На разбившемся в горах Афганистана частном самолёте летели граждане России

Росавиация заявила о том, что суперджет принадлежит частной компании и зарегистрирован в реестре гражданских воздушных судов РоссииШестеро человек находились на борту самолёта Falcon 10, который пропал с радаров вечером минувшей субботы.
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