В Женеве идею об отсутствии РФ на переговорах по Украине сочли абсурдной

Традиционно Швейцария, находящаяся в центре Европейского континента, создавала условия для мира между различными сторонами, однако сейчас ей сложно выступать за нейтралитет, находясь под внешним давлением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии