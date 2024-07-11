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В Госдуме предложили ввести наказание за скрученный автопробег

В Госдуме предложили ввести наказание за скрученный автопробег

В России могут ввести наказание за скручивание пробега автомобилей, предложение об этом направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности от партии «Единая Россия» Анатолием Выборным.

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