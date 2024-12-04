Глава МЧС России Александр Куренков поздравляет с Днем добровольца

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). Для специалистов МЧС России вы - опора в вопросах пропаганды безопасности жизнедеятельности и в борьбе со стихиями.
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