ПРИРОДА -МИР
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ПРИРОДА -МИР

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06.12.24==Проблемы и загадки истории человека

НЕМЕЦКИМ АРХЕОЛОГОМ ПОСТАВЛЕНА ПОД СОМНЕНИЕ ШКАЛА ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА Наши древнейшие предки перешли от охоты и собирательства к оседлой жизни на 400 тысяч лет раньше, чем считалось, заявляет противоречивое исследование.

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