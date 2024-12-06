06.12.24==Проблемы и загадки истории человека

НЕМЕЦКИМ АРХЕОЛОГОМ ПОСТАВЛЕНА ПОД СОМНЕНИЕ ШКАЛА ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА Наши древнейшие предки перешли от охоты и собирательства к оседлой жизни на 400 тысяч лет раньше, чем считалось, заявляет противоречивое исследование.
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