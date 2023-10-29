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Спички - не игрушка

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Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии

Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что помощь ЕС должна помочь вернуть Киеву Крым, заявил, что, если в Чехии хотят справедливости по нацистским лекалам, то нужно там же решить вернуть Германии Судеты.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Всё правильно !!! Только эти &quot;дерьмократические&quot; страны ничего этого понимать не хотят, так как потребительский образ жизни затмил разум и совесть, а на доброту и щедрость СССР они ответить не могут 9просто плюют, как неблагодарные свиньи), поскольку отвечать добром на добро они не способны из-за своего примитивного, напыщенного, спесивого, чванливого и бездушного скудоумия !!!
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