Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии

Владимир Карпов

Всё правильно !!! Только эти "дерьмократические" страны ничего этого понимать не хотят, так как потребительский образ жизни затмил разум и совесть, а на доброту и щедрость СССР они ответить не могут 9просто плюют, как неблагодарные свиньи), поскольку отвечать добром на добро они не способны из-за своего примитивного, напыщенного, спесивого, чванливого и бездушного скудоумия !!!